Как апостилировать официальные документы

Теперь это можно сделать, предъявив электронное удостоверение личности.

Приказом и.о. министра юстиции РК от 13 августа 2021 года внесены изменения и дополнения в правила оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

Так, говорится, что госкорпорация выдает готовые документы на основании расписки о приеме соответствующих документов, при предъявлении получателем удостоверения личности, либо электронного документа из сервиса цифровых документов (либо его представителя, действующего на основании документа, выданного в соответствии с гражданским законодательством РК, в которой указываются соответствующие полномочия представителя).

Перечень документов необходимых для оказания госуслуги:

заявление на проставление апостиля;

удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

документ, подлежащий апостилированию (документы принимаются для проставления апостиля как в подлинниках, так и в нотариально засвидетельствованных копиях);

документ, подтверждающий уплату в бюджет государственной пошлины;

нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя заявителя;

доверенность от имени юридического лица выданная за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами и скрепленная печатью этой организации при обращении представителя юридического лица;

Доверенности, выданные или засвидетельствованные компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования) (для идентификации с копией);

образец подписи и оттиска печати выданных документов другими государственными органами.

При обращении через портал egov подается:

электронное заявление, удостоверенное ЭЦП заявителя или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера заявителя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;

документ, подлежащий апостилированию в виде сканированной копии прикрепляется к электронному запросу.

В случае изменения анкетных данных обратившегося, дополнительно прилагаются подтверждающие документы (выданные или засвидетельствованные компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).

При обращении наследников, представляются подтверждающие документы.

Как отмечается, если заявитель имеет нарушение здоровья, со стойким расстройством функций организма ограничивающее его жизнедеятельность, в случае необходимости прием документов, для оказания государственной услуги, производится работником госкорпорацией с выездом по месту жительства посредством обращения через Единый контакт-центр 1414, 8 800 080 7777.

Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсах Минюста и государственной корпорации www.gov4c.kz.

Получить информацию о порядке и статусе оказания государственной услуги можно посредством Единого контакт-центра 1414, 8 800 080 7777.

Для использования цифрового документа необходимо пройти авторизацию в мобильном приложении с использованием электронно-цифровой подписи или одноразового пароля, далее перейти в раздел "Цифровые документы" и выбрать необходимый документ.

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