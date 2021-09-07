Как апостилировать официальные документы

Приложение zakon.kz
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Теперь это можно сделать, предъявив электронное удостоверение личности.
Приказом и.о. министра юстиции РК от 13 августа 2021 года внесены изменения и дополнения в правила оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.
Так, говорится, что госкорпорация выдает готовые документы на основании расписки о приеме соответствующих документов, при предъявлении получателем удостоверения личности, либо электронного документа из сервиса цифровых документов (либо его представителя, действующего на основании документа, выданного в соответствии с гражданским законодательством РК, в которой указываются соответствующие полномочия представителя).
Перечень документов необходимых для оказания госуслуги:
При обращении через портал egov подается:
В случае изменения анкетных данных обратившегося, дополнительно прилагаются подтверждающие документы (выданные или засвидетельствованные компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).
При обращении наследников, представляются подтверждающие документы.
Как отмечается, если заявитель имеет нарушение здоровья, со стойким расстройством функций организма ограничивающее его жизнедеятельность, в случае необходимости прием документов, для оказания государственной услуги, производится работником госкорпорацией с выездом по месту жительства посредством обращения через Единый контакт-центр 1414, 8 800 080 7777.
Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсах Минюста и государственной корпорации www.gov4c.kz.
Получить информацию о порядке и статусе оказания государственной услуги можно посредством Единого контакт-центра 1414, 8 800 080 7777.
Для использования цифрового документа необходимо пройти авторизацию в мобильном приложении с использованием электронно-цифровой подписи или одноразового пароля, далее перейти в раздел "Цифровые документы" и выбрать необходимый документ.
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