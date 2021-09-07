Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Что изменилось в госзакупках с 7 сентября

Фото: Zakon.kz 7 сентября 2021, 15:00

25 августа внесены изменения в ряд приказов по вопросам государственных закупок.

25 августа внесены изменения в ряд приказов по вопросам государственных закупок. Поправки вводятся в действие 7 сентября 2021 года. О том, какие нововведения ждут госзакупщиков, поговорим в прямом эфире с ведущим экспертом-практиком по ГЗ Натальей Романовой.

В программе:

  • Снижение порога демпинга в строительной сфере
  • Корректировка условной скидки за ПУН
  • Поддержка отечественных производителей для товаров, на которые установлены изъятия из национального режима
  • Корректировка перечня ТРУ для проведения конкурса ПКО
  • Исключены пункты, которые давали возможность исправлять ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ компании и многие другие поправки и уточнения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Гороскоп от Павла Глобы с 6 по 12 сентября
Диетологи назвали пользу "ночной диеты"