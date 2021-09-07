Что изменилось в госзакупках с 7 сентября

25 августа внесены изменения в ряд приказов по вопросам государственных закупок.

25 августа внесены изменения в ряд приказов по вопросам государственных закупок. Поправки вводятся в действие 7 сентября 2021 года. О том, какие нововведения ждут госзакупщиков, поговорим в прямом эфире с ведущим экспертом-практиком по ГЗ Натальей Романовой.

В программе:

Снижение порога демпинга в строительной сфере

Корректировка условной скидки за ПУН

Поддержка отечественных производителей для товаров, на которые установлены изъятия из национального режима

Корректировка перечня ТРУ для проведения конкурса ПКО

Исключены пункты, которые давали возможность исправлять ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ компании и многие другие поправки и уточнения.

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