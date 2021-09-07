Что изменилось в госзакупках с 7 сентября

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25 августа внесены изменения в ряд приказов по вопросам государственных закупок.
25 августа внесены изменения в ряд приказов по вопросам государственных закупок. Поправки вводятся в действие 7 сентября 2021 года. О том, какие нововведения ждут госзакупщиков, поговорим в прямом эфире с ведущим экспертом-практиком по ГЗ Натальей Романовой.
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