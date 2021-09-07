Взрывы в Жамбылской области – скончался еще один военнослужащий

Он был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.

Cкончался еще один военнослужащий, пострадавший при взрывах в Жамбылской области, передает zakon.kz.

7 сентября в городской больнице Тараза в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы, 1983 года рождения, - сообщили в МО РК.

Он был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.

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Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов. По последним данным, погибли 16 человек.

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