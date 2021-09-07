"Талдыкорган - 20 лет": второе рождение города

В городе провели опрос.

В марте 1997 года после присоединения Талдыкорганской области к Алматинской Талдыкорган, потеряв статус областного центра, стал областным городом.

В те нелегкие 90-ые годы население испытывало большие трудности в быту. Стали простаивать промышленные предприятия, закрываться детские дошкольные и внешкольные учреждения. С 2001 года Талдыкорган вновь приобрел статус областного центра Алматинской области.

В честь 20-летия переноса областного центра КГУ "Jetisy media" провели блиц-опрос среди населения.

Анкетирование проходило среди молодого и старшего поколения города Талдыкоргана. Услышав о предстоящем праздновании 20 –летия областного центра, старожилы начали вспоминать о прежнем Талдыкоргане и сравнивать его с настоящим.

Конечно разница колоссальная, я живу здесь уже 47 лет, Талдыкорган растет и развивается. Раньше в нашем городе не было молодых, сейчас основное число жителей это молодые юноши и девушки, наше будущее поколение. На моих глазах вырастали микрорайоны, строились культурные объекты, развивалась инфраструктура. Я очень рад и горд за наш Талдыкорган, я почти всю сознательную жизнь живу здесь и уверен никуда не перееду, - сказал житель города Сергей.

При проведении блиц-опроса учитывалось мнение более 100 жителей города. Вывод один, анкетирование показало нам, что все жители Талдыкоргана любят и гордятся своим городом.

"Здесь прошло мое детство, здесь мой родной дом и семья, верные друзья и первая любовь. Талдыкорган – это наша малая Родина". Вот такие ответы прозвучали от жетысусцев, на вопрос: "За что вы любите город Талдыкорган?"

А вот на вопрос "С чем у вас ассоциируется родной город?", многие талдыкорганцы ответили, что в основном ассоциации всплывают с чистым и зеленым городом.

Помимо этого, жители называли те или иные достопримечательности и объекты, в том числе стела на кольце, въездная арка, парки и прочее.

Также одна жительница города сказала, что Талдыкорган у нее ассоциируется со знаменитым казахским поэтом и классиком Ильясом Жансугуровым, который является выходцем Аксуского района Алматинской области.

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