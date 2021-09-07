Талибы начали стрелять на антипакистанской акции в Кабуле

Около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в Кабуле.

В Кабуле боевики движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) начали стрелять, чтобы разогнать участников антипакистанской акции, передает zakon.kz.

Информация о пострадавших не поступала, сообщил очевидец РИА Новости.

По данным ТАСС, около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в афганской столице, "размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги".

Талибы произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать десятки протестующих афганцев, осуждающих вмешательство Пакистана в дела Афганистана, – говорится в сообщении издания.

Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Как сообщил РИА Новости один из участников акции, они стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства.

Ранее представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид призвал население воздержаться от демонстраций, поскольку страна "только вышла из кризиса".

Позже появилась информация, что боевиками начались задержания протестующих против присутствия Пакистана в Афганистане, вышедших на демонстрацию в Кабуле. Аафганское агентство Asvaka опубликовало видео в Twitter.

На фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.

"Талибан" заявил, что Панджшер последний из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль. Кроме того, радикальное движение второй раз за три недели заявило об окончании войны. При этом силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера. Под руководство полевого командира Ахмада Масуда стекаются силы сопротивления. Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.

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