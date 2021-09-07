Денежные сертификаты вручили казахстанским паралимпийцам

Госсекретарь вручил денежные сертификаты пара-пауэрлифтеру Давиду Дегтяреву (106 млн тенге), пара-дзюдоистам Зарине Байбатиной, Темиржану Даулету, Ануару Сариеву (по 63 млн тенге), Нурдаулету Жумагали (31 млн тенге).

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии чествования призеров Токийской Паралимпиады, сообщает zakon.kz.

Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Давид Дегтярев награжден орденом "Барыс" III степени, Зарина Байбатина, Темиржан Даулет, Ануар Сариев - орденом "Парасат", Нурдаулет Жумагали - орденом "Құрмет". Госсекретарь торжественно вручил высокие государственные награды казахстанским спортсменам, успешно выступившим на XVI летней Паралимпиаде в столице Японии, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Читайте также: Токаев наградил орденами спортсменов-паралимпийцев

На Паралимпийских играх в Токио весь мир стал свидетелем высочайшего проявления человеческой воли, железной выдержки и стремления к жизни. Судьба может ограничить возможности человека, но не может ограничить его волю. Мы восхищены мужеством и упорством паралимпийцев всего мира. И это закономерно. Потому что вы смогли, преодолев все трудности и преграды, покорить спортивный Олимп и добиться огромного успеха для себя и своей страны. Это поступок, достойный уважения и восхищения, - сказал Крымбек Кушербаев.

Он отметил, что на Паралимпиаде казахстанские паралимпийцы завоевали пять медалей и установили рекорд для нашей страны.

Читайте также: Казахстан завершил Паралимпиаду-2020 в Токио с пятью медалями

Госсекретарь также вручил денежные сертификаты пара-пауэрлифтеру Давиду Дегтяреву (106 млн тенге), пара-дзюдоистам Зарине Байбатиной, Темиржану Даулету, Ануару Сариеву (по 63 млн тенге), Нурдаулету Жумагали (31 млн тенге).

В завершение встречи призеры Токийской Паралимпиады Давид Дегтярев и Темиржан Даулет от имени казахстанских спортсменов поблагодарили главу государства за помощь и поддержку в их подготовке к главным выступлениям на Паралимпиаде.

Казахстанские спортсмены завершили Паралимпиаду-2020 с пятью медалями, что для страны является лучшим результатом сборной в истории.

"Золото" завоевал пауэрлифтер Давид Дегтярев, "серебро" принесли дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, а "бронзу" - пловец Нурдаулет Жумагали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!