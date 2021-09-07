Не позволю - президент Кыргызстана ответил депутату о вмешательстве сына в политику

Инициатива сына может плохо отразиться на репутации президента Кыргызстана, подчеркнул депутат.

В администрации президента Кыргызстана отреагировали на заявление депутата о том, что сын Садыра Жапарова Рустам пытается выстроить политическую платформу и уже встречается с потенциальными кандидатами в депутаты, передает zakon.kz.

Позиция Садыра Жапарова об участии родственников в политических процессах остается неизменной. Глава государства ранее не раз отмечал, что не позволит никому из своих ближайших родственников вмешиваться в политические процессы, а также занимать какие-либо высокие государственные должности, - говорится в распространенном заявлении.

Vesti.kg напоминает, ранее депутат парламента Дастан Бекешев заявил, что сын президента Рустам Жапаров проводит встречи с кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша. Инициатива сына может плохо отразиться на репутации Садыра Жапарова, подчеркнул депутат.

Хороший, замечательный парень. Но он может все испортить отцу, и это будет печально. У нас есть уроки прошлого, когда два президента занимались такими вещами (Аскар Акаев, Курманбек Бакиев - ред.). Я надеюсь, президент отругает его и прекратит все эти поползновения. Однозначно, это не прибавит плюсов ни стране, ни его семье. Я думаю, на семейном совете они примут очень мудрое решение - что сыну не надо создавать политическую платформу, - отметил парламентарий.

Выборы в Жогорку Кенеш состоятся 31 октября. Заявки об участии в парламентских выборах подали 75 партий.

У Садыра Жапарова четверо детей - сыновья Дастан, Рустам, Нурдоолот и дочь Жанайым. СМИ пишут, что старший сын Дастан скончался в результате ДТП в августе 2019 года. Второй сын Рустам Жапаров женился в 2019-м. У него есть дочь. Нурдоолот и Жанайым - погодки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!