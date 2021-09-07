Зарегистрировать недвижимость теперь можно в ускоренном порядке

Она производится в течение двух часов.

Министр юстиции РК своим приказом от 31 августа 2021 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Государственная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество", сообщает zakon.kz.

Изменения внесены в пункт, касающийся сроков оказания госуслуги.

Срок оказания государственной услуги с момента поступления заявления составляет три рабочих дня, а в случае государственной регистрации по нотариально не удостоверенной сделке государственная услуга оказывается в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления услугодателю, - говорится в документе.

Как отмечается, электронная регистрация производится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в информационную систему правового кадастра подтверждения об оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество или освобождении от оплаты.

При этом электронная регистрация в ускоренном порядке производится в течение двух часов с момента поступления в информационную систему правового кадастра подтверждения об оплате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество или освобождении от оплаты, - говорится в дополнении.

Государственная регистрация прекращения обременений, а также юридических притязаний производится в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления в регистрирующий орган.

День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 17 сентября 2021 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!