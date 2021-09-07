Талибы осквернили могилу национального героя Афганистана

Об этом сообщили афганские СМИ.

Талибы (движение запрещено в Казахстане) осквернили могилу национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Умерший также является отцом Ахмада Масуда, лидера сопротивления "Талибан", передает zakon.kz.

Афганские журналисты сообщают, что талибы осквернили могилу Панджшерского льва Ахмад Шаха Масуда, - пишет РИА Новости.

Ахмад Шах Масуд - афганский полевой командир таджикского происхождения, министр обороны Афганистана (1992-1996). У него есть прозвище Панджшерский лев. Известен своей успешной борьбой сначала с советскими войсками, а потом - с "Талибаном". 9 сентября 2001 года на Масуда было совершено покушение во время интервью - террористы-смертники выдавали себя за журналистов, спрятав взрывчатку в видеокамеру. На следующий день Ахмад Шах Масуд скончался.

Его сын, 32-летний Ахмад Масуд, сформировал на севере Афганистана Панджшерское сопротивление - коалицию этнических ополченцев, противостоящую "Талибану".

Накануне, 6 сентября, талибы второй раз за три недели заявили об окончании войны в Афганистане. По их словам, Панджшер, последний из 34 афганских провинций, перешел под их контроль. Однако сторонники Ахмада Масуда опровергают эти данные, сообщая, что бои за Панджшер продолжаются.

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