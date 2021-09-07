Названы причины высокого уровня загрязнения воздуха в мегаполисах Казахстана

Мы стали свидетелями частого повторения смога - эксперт.

Менеджер проектов ПРООН в Казахстане Александр Белый на брифинге в СЦК назвал причины высокого уровня загрязнения воздуха в городах Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Причинами высокого уровня загрязнения воздуха в наших городах является сочетание источников выбросов - это транспорт, промышленность, энергетика, а также метеоусловия. Если они очень часто бывают неблагоприятными, происходит накопление загрязнения воздуха. Такое явление мы часто видим в предгорных наших городах - Алматы, Усть-Каменогорске, Шымкенте, и последнее время также в Нур-Султане: к сожалению, мы стали свидетелями частого повторения смога, которым приходится дышать, - сказал он.

Эти вопросы, считает эксперт, напрямую связаны с энергоэффективностью, так как основными потребителями энергии - тепловой и энергетической - являются промышленность и здания.

Многоквартирные наши дома получают энергию от ТЭЦ. К сожалению, очень большое количество наших зданий было построено по старым строительным нормам, которые не соответствуют современным требованиям. И до 60, 70 и иногда до 80% всех городских зданий в Казахстане построены в 70-80-е годы прошлого века. Мы совместно с нашими партнерами проводили исследование, по которому выявили, что дома потребляют до 260-300 кВт в час на квадратный метр в год. Это очень много. Так, по современным нормам, например, пятиэтажное здание в столице не должно потреблять больше 156 кВт в час на квадратный метр в год, а у нас - 300. Это плохо и с этим надо что-то делать. На юге ситуация не лучше: там некоторые здания потребляют до 150-180 кВт в час, при современных нормах в двое ниже - 80-90 кВт в час, - резюмировал спикер.

Он указал на необходимость утеплять дома, устанавливать "умные" системы отопления для того, чтобы предотвратить выбросы вредных веществ, которые образуются за счет сжигания топлива и, как итог, парниковых газов в атмосферу.

Мадина Мамырханова

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