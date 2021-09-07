Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Серикбая Трумова

Соответствующий указ подписал Глава государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении Серикбая Трумова с должности, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства Трумов Серикбай Утелгенович освобожден от должности акима Мангистауской области, - говорится в документе.

Трумов родился в Гурьевскаой области, город Форт-Шевченко.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина (1992), Инженер-строитель

Трудовой стаж:

Бетонщик треста "Мангышлаксельстрой-12" (1981);

Бетонщик, водитель треста "Мангышлаксельстрой-12" (1985-1990);

Заведующийорготделом; второй, первый секретарь Форт-Шевченковского горкома ЛКСМК-СМК (1990-1994);

Преподаватель учебно-производственного комбината (1994);

Главный специалист аппарата Тупкараганского районного маслихата (1994-1995);

Ведущий инженер, начальник отдела, директор ТОО "Тупкараган" (1995-2004);

Аким Тупкараганского района (11.2004-11.2006);

Заместитель акима Мангистауской области (11.2006-11.2008);

Аким Тупкараганского района Мангистауской области (11.2008-02.2012);

Аким города Жанаозен Мангистауской области (02.2012-10.07.2015);

Аким города Актау (10.07.2015-11.2017);

Аким Мангистауской области (с 13.06.2019)

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