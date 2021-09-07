В Алматы планируют усилить работу психологических служб в школах и колледжах

Разработан план по диагностике эмоционального настроения и уровня тревожности несовершеннолетних с учетом пандемии.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел заседание штаба оперативного реагирования по вопросам работы с несовершеннолетними, передает zakon.kz.

В заседании приняли участие руководители организаций среднего и профессионально-технического образования, представители НПО и эксперты в области образования и психологии.

Главная задача заседания Штаба – это совершенствование методов профилактики девиантного поведения среди несовершеннолетних. Это необходимо для выстраивания социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в трудных жизненных ситуациях, и оказания мер поддержки, - отметили в пресс-службе акимата города.

Члены штаба рассмотрели произошедшие в городе кризисные ситуации и обсудили план разноуровневой работы по диагностике эмоционального настроения и уровня тревожности несовершеннолетних с учетом продолжающейся пандемии. В ходе заседания выступили начальник отдела ювенальной полиции города Алматы Ж. Шонжанова, руководитель Отдела психологического сопровождения при Научно-методическом центре новых технологий в образовании Э. Алиева, руководитель регионального представительства ОФ "Bilim Foundation" В. Коканова, а также представители Центра психического здоровья.

Также сообщается, что в рамках возвращения к традиционному формату обучения заслушаны экспертные мнения по усилению анализа эмоционального состояния учащихся и выявлению "групп риска", а также укреплению взаимодействия с родителями. Внимание также было уделено важности соблюдения мер безопасности, в том числе эпидемиологической, для создания благоприятных условий офлайн-обучения.

Бабакумаров поручил разработать единый городской алгоритм и методику работы психологических служб учреждений образования с учетом негативного воздействия пандемии на психологическое состояние несовершеннолетних. Поручено выработать дополнительные меры по повышению эффективности работы психологической службы и работы медицинских кабинетов. С 2022 года количество кризисных ситуаций в школах и колледжах станет показателем качества работы администрации школы и районного отдела образования,- отмечается в сообщении.

Как уточняется, в 207 школах Алматы работают 360 психологов с высшим образованием. Для школьных психологов организуются курсы повышения квалификации. За 2020 год на курсах обучились 153 психолога. Для лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации или эмоциональном расстройстве, работает телефон доверия.

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