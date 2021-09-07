Момент слежки грабителя за девушкой в Алматы попал на видео

Любителю легкой наживы всего 22 года.

Юный грабитель попал в объективы видеокамер Алматы, передает zakon.kz.

Уточняется, что любителю легкой наживы всего 22 года. В мегаполис, как установлено, он приехал из Туркестанской области. Жертвой злоумышленника стала местная жительница. В темное время суток он проследил за девушкой, выбрав подходящий момент, когда в округе ни души, напал на нее и отобрал сотовый телефон.

Благо, потерпевшая не пострадала. С ее слов составили предположительный фоторобот, прибегли к системам видеонаблюдения. Одна из камер, установленная на улице Карасай батыра, запечатлела момент слежки грабителя за своей жертвой. Эти данные также приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого по ст. 191 ч. 2 УК РК по факту грабежа. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

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