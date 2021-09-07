"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

Талибы заявили, что объявленный состав правительства временный.

Главой афганского правительства стал Мохаммад Хасан Ахунд, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Талибы заявили, что объявленный состав правительства временный.

Ключевые кресла в правительстве талибов (движение запрещено в РК) заняли:

• глава МИД - Амир Хан Мутаки

• глава минобороны - замлидера талибов мулла Якуб

• глава МВД - Сараджуддин (Халифа) Хаккани

• министр по беженцам - Халиль Хаккани

• глава разведки - Абдул Хак Васик

• глава минэкономики - Мохаммад Ханиф

• глава минфина - Хедаятулла Бадри

• глава центробанка - Мухаммад Идрис

Также стало известно, что глава политофиса талибов мулла Барадар стал вице-премьером.

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