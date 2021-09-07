"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

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Талибы заявили, что объявленный состав правительства временный.
Главой афганского правительства стал Мохаммад Хасан Ахунд, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Талибы заявили, что объявленный состав правительства временный.
Ключевые кресла в правительстве талибов (движение запрещено в РК) заняли:
• глава МИД - Амир Хан Мутаки
• глава минобороны - замлидера талибов мулла Якуб
• глава МВД - Сараджуддин (Халифа) Хаккани
• министр по беженцам - Халиль Хаккани
• глава разведки - Абдул Хак Васик
• глава минэкономики - Мохаммад Ханиф
• глава минфина - Хедаятулла Бадри
• глава центробанка - Мухаммад Идрис
Также стало известно, что глава политофиса талибов мулла Барадар стал вице-премьером.
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