Краснокнижного пеликана приютили ветеринары в Актау

В регионе птица не очень распространена.

Пеликан находится под наблюдением ветеринара неправительственного учреждения "Эко Мангистау", передает zakon.kz.

До конца еще не установлено, у птицы подрезаны ли крылья или повреждены паразитами, тем не менее обработка птицы проведена. Пеликан себя чувствует комфортно, находится под наблюдением ветеринара. Несколько дней потребуется наблюдение за птицей, и дальше уже будет принято решение, что делать с пеликаном, - прокомментировал порталу lada.kz директор "Эко Мангистау" Кирилл Осин.

Со слов эколога, это кудрявый пеликан, который находится в международной Красной книге.

В наших краях птица не очень распространена, но иногда встречается в южной части Каспийского моря, а также пеликанов видели на озере Караколь, - отметил Осин.

Как отмечается, до приезда ветеринара, 6 августа, жители города сняли видео с пеликаном.

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