Известный российский телеведущий заболел COVID-19

Прогноз оптимистичный.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заболел коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как уточняется, он уже идет на поправку.

Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный, - рассказал телеведущий.

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