Участник проекта "Жир шоу" умер при попытке похудеть

Парень попытался догнать соперника, но в итоге его здоровье не выдержало.

Участник YouTube-проекта "Жир шоу" 25-летний россиянин Никита Судницин умер из-за сердечной недостаточности. Мужчина участвовал в программе, чтобы похудеть, передает zakon.kz.

По данным журналистов, автором реалити-шоу, запущенного летом 2021 года, был основатель сети ресторанов "Тануки" Александр Орлов. Участники программы старались сбросить как можно больше веса. Победителем должен был стать тот, кто добьется лучшего индекса массы тела. Ему планировали вручить сертификат на услуги оздоровительного центра, - пишет lenta.ru.

Судницину удалось сбросить 18 кг за три месяца участия в шоу, а его ближайшему конкуренту - 40 кг. Судницин попытался догнать соперника, но в итоге его здоровье не выдержало.

Baza отмечает, что участники шоу подписывали документ, в которых отказывались от претензий в случае возникновения медицинских осложнений. Кроме того, в условиях конкурса уточнялось, что людям с некоторыми заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, участвовать в состязании запрещено.

Смерть Судницина прокомментировал создатель шоу. Орлов сказал, что кончина конкурсанта - это "очень печальное событие".

Я приношу соболезнования его семье, его близким. И, конечно же, мы окажем посильную материальную помощь его семье, - сказал основатель сети ресторанов в ролике на YouTube.

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