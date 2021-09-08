Руководителя отдела ТБ в ЗКО задержали за поддельный паспорт вакцинации

В использовании поддельного паспорта вакцинации мужчина сознался.

36-летний житель Атырау руководил отделом техники безопасности в организации, базирующейся в Аксае, передает zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", в использовании поддельного паспорта вакцинации он сознался.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 385 части 3 УК РК (подделка, или сбыт поддельных документов), - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!