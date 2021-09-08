На глазах детей и супруга женщина попала под колеса авто в Алматы

Свидетели утверждают, что супруг ударил женщину за долю секунды до аварии.

Перед аварией между супругами произошел конфликт, передает zakon.kz.

ДТП случилось по улице Рыскулова в западном направлении между улиц Казыбаева и Бокейханова.

По словам очевидцев, на остановке стояла семейная пара с двумя детьми. Между супругами произошла ссора.

Свидетели утверждают, что супруг ударил женщину. На эмоциях она резко выбежала на проезжую часть прямо перед автомобилем Toyota Camry.

Водитель попытался притормозить, но избежать наезда не удалось.

От удара женщину отбросило на несколько метров вперед.

На место прибыли медики. После массажа сердца пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

На месте ДТП работают криминалисты.

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