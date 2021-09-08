Врач назвал вызывающий рак кишечника продукт

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Также факторами риска рака кишечника являются наследственность и язвенный колит.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала назвал вызывающий рак кишечника продукт, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.
Специалист отнес к одному из факторов риска онкологического заболевания чрезмерное употребление красного мяса.
Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон, — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Также в этот список Мясников включил свинину, говядину и баранину. По его словам, онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами.
Врач также отметил, что другими факторами риска рака кишечника являются наследственность и язвенный колит.
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