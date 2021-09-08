Аналитик назвал самые выгодные для покупки смартфонов месяцы

Чаще всего выгодно приобретать гаджеты можно после праздников, особенно после 1 сентября.

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, в какие месяцы ноутбуки и смартфоны продаются с максимально выгодными скидками., сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Чаще всего выгодно приобретать гаджеты можно после праздников, особенно после 1 сентября, когда заканчивается подготовка школьников и студентов к учебе. Однако на рынке смартфонов и ноутбуков в сентябре не стоит ждать скидок. Об этом Муртазин рассказал радио Sputnik.

В сентябре, после периода back to school, скидок как таковых нет, они маленькие. Есть отдельные предложения, но это не массовая история, чтобы сказать, что смартфоны подешевеют. Смартфоны дешевле всего продаются перед Новым годом и после гендерных праздников: после 14 февраля, 23 февраля и 8 марта, — сказал эксперт.

Также стоимость на смартфоны может снизиться в октябре-ноябре после выхода новых моделей. А вот старые модели ноутбуков стоит покупать в сентябре. Старые модели нужно покупать до нового года: в сентябре, октябре и ноябре. На новые модели скидки начнутся в апреле и мае.

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