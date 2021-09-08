"Сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса выявили в США

Иммунная система запоминает вирус и даже предсказывает, как он может мутировать.

Исследователи в США выявили "сверхчеловеческий" или "гибридный" иммунитет против коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По их словам, в таком случае иммунная система запоминает вирус и даже предсказывает, как он может мутировать.

"Железный" иммунитет к коронавирусу нашли у излечившихся от COVID-19, прошедших вакцинацию двумя компонентами препаратов Pfizer или Moderna. Как отметила вирусолог из Университета Рокфеллера Теодора Хатциоанну, у этих людей выявили невероятную защиту от SARS-CoV-2. "Они имеют преимущество в борьбе с коронавирусом", - добавила она.

Иммунолог Шейн Кротти объяснил, что при естественном иммунитете после перенесенного COVID-19 иммунная система создает барьеры против повторного вторжения вируса. В-клетки и Т-клетки запоминают, как выглядит вирус, и могут стимулировать выработку антител в случае повторного инфицирования. Обычно естественный иммунитет защищает от семи до восьми месяцев.

Через год человек все еще имеет антитела, но более уязвим для различных штаммов. Однако, если кто-то с естественным иммунитетом делает прививку, вакцинация усиливает "память" о коронавирусе. В ответ на прививку организм выделяет еще больше ресурсов на защиту.

Можно разумно предположить, что эти люди будут достаточно хорошо защищены от большинства и, возможно, всех вариантов SARS-CoV-2, которые мы, вероятно, увидим в обозримом будущем, - добавил вирусолог из Университета Рокфеллера Пол Бениас.

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