Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19

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За прошедшие сутки зарегистрировано 3639 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 сентября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован незначительный прирост новых случаев. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3639 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 824 118 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
⠀В Казахстане 6894 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 734 883 человека.
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