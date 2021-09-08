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Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19

Фото: pixabay 8 сентября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 3639 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 сентября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован незначительный прирост новых случаев. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3639 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 326,
  • в городе Алматы - 911,
  • в городе Шымкент - 145,
  • в Акмолинской области - 217,
  • в Актюбинской области - 207,
  • в Алматинской области - 265,
  • в Атырауской области - 80,
  • в ВКО - 154,
  • в Жамбылской области - 75,
  • в ЗКО - 83,
  • в Карагандинской области - 350,
  • в Костанайской области - 187,
  • в Кызылординской области - 98,
  • в Мангистауской области - 188,
  • в Павлодарской области - 218,
  • в СКО - 79,
  • в Туркестанской области - 56.

Всего в стране подтверждено 824 118 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

⠀В Казахстане 6894 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 846,
  • в городе Алматы - 1437,
  • в городе Шымкент - 710,
  • в Акмолинской области - 272,
  • в Актюбинской области - 478,
  • в Алматинской области - 371,
  • в Атырауской области - 664,
  • в ВКО - 136,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 129,
  • в Карагандинской области - 718,
  • в Костанайской области - 162,
  • в Кызылординской области - 179,
  • в Мангистауской области - 321,
  • в Павлодарской области - 409,
  • в СКО - 25,
  • в Туркестанской области - 37.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 734 883 человека.

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