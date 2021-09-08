Ученые рассказали о новом типе пригодных для жизни планет

Ученые отмечают, что орбиты некоторых из пригодных к жизни планет находятся близко к своим звездам

Ученые из Кембриджского университета определили новый тип пригодных для жизни планет класса гикеан, которые находятся в Млечном пути, сообщает zakon.kz со ссылкой на ferra.ru.

По мнению ученых, они могут быть пригодны для жизни благодаря воде и большому объему водорода в атмосфере.

По словам специалистов, эти планеты-гикеаны находятся вне Солнечной системы, скорее всего, в галактике Млечный путь, и они вдвое больше Земли. Но главная и общая их характеристика – океан жидкой воды и атмосфера, богатая водородом.

Но при этом ученые отмечают, что орбиты некоторых из этих планет находятся близко к своим звездам, поэтому период обращения планеты вокруг оси совпадает с периодом обращения вокруг звезды. Таким образом на одной стороне гикеан все время очень жарко, потому что она всегда повернута к звезде, а на другой вечная тьма.

Несмотря на это, на них может присутствовать жизнь – экстремофилы, такие же, которые живут в экстремальных условиях на Земле. По словам ведущего автора исследования Никку Мадхусудхана, "Гикеаны открывают новый путь в наших поисках внеземной жизни".

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