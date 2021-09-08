Врач рассказала, как избежать осенней депрессии

Эмоциональный тонус человека действительно осенью снижается на фоне уменьшения количества солнечного света.

Специалист дала несколько рекомендаций, как избежать осенней хандры и оставаться в тонусе на работе. В этом могут помочь витамины, здоровое питание и грамотно обустроенное рабочее место, передает zakon.kz.

Об этом РИА Недвижимость рассказала врач-эндокринолог Светлана Шокур.

Врач подтверждает, что эмоциональный тонус человека действительно осенью снижается на фоне уменьшения количества солнечного света, частых дождей и короткого дня. Это приводит к снижению выработки витамина D, дефицит которого ведет к раздражительности, сонливости и хандре.

Для некой имитации солнца в помещении нужно использовать больше источников света, создавать повышенную яркость. Также обязательно нужно проветривать помещение, чтобы избежать гипоксии. Необходим именно свежий, насыщенный кислородом воздух, а не кондиционирование, - сказала Шокур.

По ее словам, даже ясное солнце не дает человеку нужного для выработки витамина D количества солнечного света. Большая часть населения находится в хроническом дефиците этого витамина, так как его нельзя "запасти".

Важно знать свой первоначальный уровень витамина D, чтобы подобрать с врачом правильную для приема дозу. Это позволяет улучшить общее самочувствие, тонус, мышечную активность, устойчивость к стрессовым ситуациям, снизить подавленность и тревожность, - сообщила медик.

Стоит отметить, сезонные изменения приводят и к снижению уровня "гормона радости" - дофамина, а также к повышению концентрации гормона мелатонина. Превышенные показатели последнего ведут к сильной сонливости: температура тела понижается, хочется сладких и жирных продуктов, а при таком питании витамины и минералы станут расходоваться еще интенсивнее.

Например, витамины группы В очень быстро расходуются при переедании быстрыми углеводами. Поэтому осенью будет полезно начать принимать витамины этой группы. Кроме того, важно потреблять продукты, содержащие триптофан: индейку, сыр, орехи, например, миндаль. Можно принимать дополнительные источники триптофана в виде добавок, - пояснила врач.

Также она назвала важным включение осенью в свой рацион витаминов- антиоксидантов, в частности, витамина C, а также поддерживающего нервную систему микроэлемента магния.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!