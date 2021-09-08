В Атырауской области дети боятся педагога, которая прятала труп брата в сарае

Почему женщина не сообщила о кончине родственника и зачем хранила труп в сарае, до сих пор неизвестно.

Жители села Тандай Атырауской области заявили, что их дети боятся ходить в школу. Все якобы из-за учительницы, которая долгое время прятала в доме труп своего родственника, передает zakon.kz.

КТК сообщает, что собрания возле школы в селе Тандай проходят не впервые. Родители приходят к директору с одним требованием - уволить учителя биологии. Взрослые говорят, преподавателя с 35-летним стажем дети очень боятся. Да и сами взрослые не скрывают своего беспокойства.

Как такой человек может учить детей? У меня девять внуков здесь учатся. Говорят: "Когда эта женщина приходит, нам страшно! Когда близко подходит, отстраняемся". Какие знания получают дети, находящиеся в постоянном страхе? - говорит Жемис Мухаметова.

Бояться педагога местные стали после того, как минувшей зимой в сарае ее дома нашли труп 82-летнего старика. Это был старший брат учительницы. Сельчане заметили, что мужчина перестал появляться на улице. На все вопросы женщина отвечала, что он уехал к родственникам. Но потом по всей округе стал распространяться жуткий запах. Люди заподозрили неладное и сообщили в полицию. Тогда-то в сарае и был найден труп.

Местные посчитали педагога виновной в смерти родственника и стали бояться.

Если нельзя уволить, сделайте ее методистом хоть в районо, хоть в облоно! В любое место переведите, пожалуйста! Пусть наши дети живут спокойно! Ведь не только дети, но и взрослые боятся! - сказал Жолдас Байсекенулы.

Учительницу отстранили от работы на время следствия. В итоге уголовное дело по факту смерти мужчины закрыли за отсутствием состава преступления. Следователи установили, что родственник педагога скончался по естественным причинам. Таким образом, перед законом женщина оказалась чиста. 1 сентября она приступила к своей работе.

По данным полиции, учительница проходила по делу как свидетель. Ее вины ни в чем нет. Нам было поручено восстановить ее в должности, что мы и сделали. Вернули в школу и выплатили зарплату за время, пока она была отстранена от работы, - рассказал директор школы Серик Койбаков.

Почему женщина не сообщила о кончине родственника и зачем хранила труп в сарае, до сих пор неизвестно. В полиции этого не сообщают.

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