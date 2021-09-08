15 водителей устроили гонки на улицах Нур-Султана 

Их привлекли привлечены к административной ответственности.

В Нур-Султане полицейские задержали водителей, устроивших дрифт, сообщает zakon.kz.

15 водителей, участвовавших в гонках, привлечены к административной ответственности. Автомобили водворены на коммунальную стоянку.

Только за прошедшие выходные выявлено более 15 фактов нарушений водителями требований ПДД. Ими совершались опасные маневры с нарушением установленных правилами дорожного движения требований. Имеются факты повреждения ими дорожного покрытия. Выявлен ряд транспортных средств, техническое состояние которых не отвечает требованиям соответствующих технических регламентов, стандартов, правил и руководств по их технической эксплуатации, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Cо всеми водителями проведена профилактическая беседа о недопущении таких нарушений в последующем.

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