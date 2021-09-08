Отец Бритни Спирс подал документы на отказ от опекунства

Джейми Спирс не против, чтобы его дочь жила самостоятельной жизнью, если она этого хочет.

Отец певицы Бритни Спирс подал 7 сентября в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ходатайство с просьбой о прекращении опекунства над своей дочерью, передает zakon.kz.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на соответствующий документ суда.

Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс, - приводит телеканал выдержку из заявления отца певицы Джейми Спирс.

Ходатайство будет рассмотрено в ходе судебного заседания, которое запланировано на 29 сентября.

13 августа отец американской певицы заявил о своем согласии отказаться от опекунства над дочерью.

Ранее, за отказ от опекунства над своей дочерью Бритни, отец потребовал выплатить ему $2 млн отступных, пишет РБК. Адвокат певицы Мэтью Розенгарт утверждала, что тот рассчитывает за счет дочери погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, которая сотрудничала с певицей.

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Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джеймса Спирса с 2008 года. С этого времени он контролирует личные и финансовые дела дочери, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры. Опекунство осуществляется совместно с адвокатом Самюэлем Ингэмом.

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