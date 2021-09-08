В Nur Otan высказались против инициативы министра финансов

Мораторий может быть отменен только по решению президента.

Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов прокомментировал инициативу министра финансов об отмене моратория на проверки бизнеса, сообщает zakon.kz.

Друзья, недавно министр финансов Ерулан Жамаубаев предложил рассмотреть вопрос отмены моратория на проверки микро- и малого бизнеса. Было очень много комментариев по этому поводу. Как председатель Республиканского общественного совета по развитию экономики и поддержке предпринимательства при партии Nur Otan хочу сказать следующее. Как вы знаете, в 2019 году президент страны объявил мораторий на проведение проверок микро- и малого бизнеса до 2023 года. Введение моратория было своевременно и актуально по двум причинам, - отметил Жамалов на странице в Facebook.

По его словам, это очень похоже на очередную попытку выдать желаемое за действительное.

Во-первых, контролирующие органы, в том числе налоговые, должны использовать данный период, чтобы пересмотреть проверочную деятельность, переформатировать политику от наказания к предупреждению. Во-вторых, мораторий позволил защитить малый бизнес от излишнего административного давления и помог выжить в условиях пандемии. Прикрываясь исполнением Послания главы государства народу Казахстана, Министерство финансов предложило отменить мораторий на проверки малого бизнеса. Очень похоже на очередную попытку выдать желаемое за действительное. Где в Послании президента министр финансов нашел повод для ужесточения налогового администрирования? В то время как глава государства говорил о необходимости развития местного бизнеса, увеличении инвестиций и налоговой базы, - заявил депутат.

15 января 2021 года, выступая на открытии первой сессии Парламента VII созыва, президент поручил Правительству сфокусировать внимание на поддержке малого и среднего бизнеса. Провести ревизию Налогового кодекса с точки зрения его упрощения, стимулирования деловой активности и конкуренции.

На расширенном заседании Правительству было также поручено разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования. Оно должно основываться на цифровых решениях, использовании больших данных и технологии блокчейн.

Считаю, что министерству финансов необходимо соблюдать субординацию и в первую очередь выполнять прямые поручения президента, а не выдумывать поручения для самих себя. Мораторий на проверки был объявлен президентом и может быть отменен только по решению президента. По этому вопросу и ряду других, касающихся налогового администрирования в ближайшее время планирую озвучить депутатский запрос, - заключил он.

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