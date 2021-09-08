Десятки человек погибли при пожаре в тюрьме в Индонезии

Информация о погибших не окончательная.

В индонезийской тюрьме произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Как рассказал телеканалу CNN Indonesia пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант, пожар произошел ночью в тюрьме блока C класса I в Тангеранге (город-миллионник в провинции Бантен).

Информация о погибших, как уточнил он, не окончательная.

Кроме того, как сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, в больницы были доставлены несколько пострадавших, их точное количество пока неизвестно.

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