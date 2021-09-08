В Мексике произошло мощное землетрясение

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает zakon.kz.

Предварительные данные - землетрясение магнитудой 7,1 в 14 километрах на юго-восток от Акапулько на глубине 10 километров, - говорится в сообщении Национальной сейсмологической службы.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

После землетрясения в регионе существует угроза цунами.

Ранее сообщалось, что мексиканские сейсмологи нашли в ацтекском манускрипте 500-летней давности древнейшие письменные свидетельства землетрясений в Северной и Южной Америке. Кодекс Теллериано-Ременсис описывает 12 катаклизмов, случившихся в XV-XVI веках. Ацтеки считали, что нынешний мир будет уничтожен именно землетрясениями.

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