Правила сдачи экзаменов на получение водительских прав изменятся в Казахстане

Пилотный проект запускается с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Министерство внутренних дел и министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подготовили совместный приказ о запуске пилотного проекта "Оптимизация приема теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения на право управления транспортными средствами различных категорий", сообщает zakon.kz.

Провести в период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года пилотный проект "Оптимизация приема теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения на право управления транспортными средствами различных категорий", - говорится в документе.

Согласно правилам, экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоретический, затем – практический.

Как отмечается, человек, желающий получить водительское удостоверение, не сдавший теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через один рабочий день со дня проведения предыдущего.

Предусматривается, что теоретический экзамен будет проводиться в порядке, определяемом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в присутствии оператора. Оператор обеспечивает контроль за соблюдением экзаменуемыми установленных требований.

В правилах появился новый пункт о том, что для сдачи теоретического экзамена экзаменуемые не позднее одного рабочего дня до дня экзамена могут подать заявление через портал "электронного правительства", через интеграционные сервисы портала или посредством обращения в Госкорпорацию.

При обращении в госкорпорацию экзаменуемый предъявляет документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов.

Оператор сверяет документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах.

После чего в "личном кабинете" экзаменуемого либо в соответствующем интеграционном сервисе портала отражается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Экзаменуемый сам выбирает место, день и время сдачи теоретического экзамена, исходя из наличия свободных мест для сдачи теоретического экзамена не позднее одного рабочего дня до дня тестирования, - говорится в документе.

К тестированию допускается кандидат в водители, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ. Идентификация личности экзаменуемого производится путем сверки биометрических данных экзаменуемого со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах.

Форма проведения теоретического экзамена – индивидуальная.

Согласно правилам, до начала тестирования оператор проводит для экзаменуемого инструктаж и отвечает на возникшие вопросы.

Если экзаменуемый чувствует себя неудовлетворительно перед сдачей теоретического экзамена, он должен сообщить об этом оператору. В этом случае прием экзамена у такого экзаменуемого проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день согласно графику.

Экзаменационный тест содержит 40 вопросов. На каждый вопрос приведено несколько ответов, один из которых правильный. По волеизъявлению экзаменуемого сдача теоретического экзамена допускается на казахском, русском или английском языках.

В правилах указывается, что экзаменуемому нельзя разговаривать с другими кандидатами, обмениваться материалами, использовать информацию на бумажных, электронных и иных носителях, покидать помещение.

Экзаменуемым не допускается заносить в зал сдачи теоретического экзамена принимающе-передающие электронные устройства (в том числе мобильные телефоны и иные электронные оборудования). Такие устройства на время приема теоретического экзамена помещаются на хранение в специальные шкафы с ячейками. Контроль надлежащего соблюдения сдачи теоретического экзамена осуществляется путем видеозаписи, - говорится в документе.

Если это требование будет нарушено экзаменуемым, то оператор остановит процесс сдачи экзамена и составит акт о нарушении Правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Также говорится, что если по результатам сверки биометрических данных экзаменуемого со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах, будет выявлено расхождение (несоответствие), то этот человек не допускается на экзамен, а оператор составляет Акт о непрохождении экзаменуемым идентификации личности по форме, определяемой Госкорпорацией.

Если же сдача теоретического экзамена невозможна вследствие непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия и тому подобное), а также из-за технических неполадок, то теоретический экзамен приостанавливается.

В этом случае оформляется акт о приостановлении проведения теоретического экзамена по форме, определяемой Госкорпорацией, а сдача теоретического экзамена проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день, согласно графику.

Также указывается, что по истечении отведенного времени сдача теоретического экзамена завершается автоматически.

Подсчет правильных ответов также осуществляется автоматически, при помощи компьютерной программы тестирования. После завершения экзамена экзаменуемого знакомят с результатами сдачи теоретического экзамена, отображаемыми на экране компьютера.

Данные о результатах сдачи теоретического экзамена передаются в личный кабинет экзаменуемого на портале, а также соответствующие информационные системы и интеграционные сервисы портала. Результаты сдачи теоретического экзамена действительны в течение одного года со дня его сдачи.

Вместе с тем из правил исключен пункт о том, что кандидаты в водители, прошедшие самостоятельную подготовку на получение права управления транспортными средствами категорий "А", "В", подкатегорий "А1", "В1", в случае получения трех отрицательных оценок при сдаче теоретического экзамена или трех отрицательных оценок при сдаче практического экзамена, к последующей сдаче экзаменов допускаются через шесть месяцев со дня проведения последнего экзамена. При получении трех отрицательных оценок при сдаче практического экзамена, результаты теоретического экзамена автоматически аннулируются.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 сентября.

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