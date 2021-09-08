Завод по производству метил-трет-бутилового эфира успешно введен в эксплуатацию

Производственная мощность нового предприятия составляет 57 тысяч тонн МТБЭ в год.

При финансовой поддержке АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура Холдинга "Байтерек", Банк, БРК) закончено строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в городе Шымкент.

Проект реализует ТОО "Шымкентская химическая компания" (ТОО "ШХК"). Производственная мощность нового предприятия составляет 57 тысяч тонн МТБЭ в год, что позволяет ему полностью покрывать потребности внутреннего рынка.

Официальный запуск завода ТОО "ШХК" ознаменовал переход казахстанской нефтехимической отрасли на качественно новый уровень, поскольку предприятие позволяет в значительной степени увеличить глубину переработки нефтегазохимического сырья на модернизированном Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (ШНПЗ). Теперь, благодаря тому, что в регионе налажено собственное производство МТБЭ - одного из главных кислородосодержащих высокооктановых компонентов, используемых при получении неэтилированных автомобильных бензинов, тут производят топливо экологических классов евро-4 и евро-5.

Актуальные экологические и эксплуатационные требования к автомобильным бензинам определяют высокие стандарты качества продукции НПЗ. Важную роль в этом играют такие уникальные добавки, как МТБЭ, которые повышают октановое число бензинов и способствуют более полному сгоранию топлива. С запуском нашего завода Казахстан полностью покрывает потребности внутреннего рынка в октаноповышающих присадках, а это около 80 тысяч тонн в год, и позволяет отечественным НПЗ поддерживать свою конкурентоспособность, создавать технологию производства экологически чистых автобензинов мирового уровня, - поделился генеральный директор ТОО "ШХК" Манат Бибасов.

По его словам, на сегодняшний день главным потребителем продукции нового завода является ШНПЗ. Сейчас все производственные процессы налажены, получена лицензия на нефтехимическое производство. Предприятие включено в перечень промышленных потребителей нефтехимической отрасли РК.

Напомним, что строительство завода началось в 2019 году, при его проектировании использовалась всемирно известная технология Etherification французской компании AXENS, которая является одним из международных лидеров, владеющих передовыми компетенциями по производству МТБЭ.

Строительство завода, приобретение оборудования осуществлялось в том числе за счет заемных средств Банка Развития Казахстана, который предоставил финансовую поддержку в размере 9 млрд тенге сроком до 10 лет в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. Общая стоимость проекта составила 13,7 млрд тенге, таким образом оставшуюся часть в размере 4,7 млрд тенге ТОО "ШХК" вложило за счет собственных средств.

Ввод в эксплуатацию завода ТОО "Шымкентская химическая компания" - значимое событие не только для региона, но и страны в целом, поскольку предприятие играет ключевую роль в развитии нефтегазохимической отрасли страны. Теперь в Казахстане налажено производство уникального продукта, которое обеспечит энергетическую безопасность и сохранение конкурентоспособности топлива, произведенного в стране, - отметил заместитель председателя правления БРК Думан Аубакиров.

Завод ТОО "ШХК" обеспечил постоянными рабочими местами более 150 казахстанцев, всего же в процессе строительства завода были заняты порядка 750 человек.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития (ГП ФИИР). (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz).

ТОО "Шымкентская химическая компания" - проектная компания, созданная в середине 2016 года, входит в структуру Холдинговая группа "АЛМЭКС", является собственностью ТОО "АЛМЭКС Проект" и ТОО "Delta Oil". Профильная отрасль – обрабатывающая промышленность, в частности компания занимается производством продуктов нефтепереработки.

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