Сказка 18-летнего Алькараса на US OPEN-2021 закончилась

Теннисист дошел до четвертьфинала.

На Открытом чемпионате США по теннису определились первые полуфиналисты в одиночном разряде, передает zakon.kz.

Одним из главных вопросов турнира у многих специалистов было то, смогут ли 18-летние юниоры в лице Карлоса Алькараса и Эммы Радукану пройти в 1/2 финала данного Гранд Слэма. Оба теннисиста дошли до четвертьфинала, наделав немало шума, обыграв по ходу турнира многих авторитетных мастеров большой ракетки.

Фото: instagram/atptour

Блестящее выступление испанца Алькараса остановил другой молодой талант из Канады - 21-летний Феликс Ожер-Ализим. В их четвертьфинальном поединке представитель Испании не смог продолжить борьбу при счете 6:3, 3:1 в пользу противника. А канадца в полуфинале ждет российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка US OPEN выиграл у Ботика ван де Зандшульпа (Голландия) - 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Фото: instagram/atptour

В женской части соревнований путевку в финал разыграют канадка Лейла Фернандес и Арина Соболенка из Беларуси. Лейла в четвертьфинале сенсационно переиграла пятую сеяную Элину Свитолину - 6:3, 3:6, 7:6. А белорусская теннисистка взяла верх над Барбарой Крейчековой - 6:1, 6:4.

Теперь болельщики тенниса с нетерпением ждут противостояния Эммы Радукану и олимпийской чемпионки Токио-2020 Белинды Бенчич.

Куандык Шынасилов

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