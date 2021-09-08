Сказка 18-летнего Алькараса на US OPEN-2021 закончилась

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Теннисист дошел до четвертьфинала.
На Открытом чемпионате США по теннису определились первые полуфиналисты в одиночном разряде, передает zakon.kz.
Одним из главных вопросов турнира у многих специалистов было то, смогут ли 18-летние юниоры в лице Карлоса Алькараса и Эммы Радукану пройти в 1/2 финала данного Гранд Слэма. Оба теннисиста дошли до четвертьфинала, наделав немало шума, обыграв по ходу турнира многих авторитетных мастеров большой ракетки.
Блестящее выступление испанца Алькараса остановил другой молодой талант из Канады - 21-летний Феликс Ожер-Ализим. В их четвертьфинальном поединке представитель Испании не смог продолжить борьбу при счете 6:3, 3:1 в пользу противника. А канадца в полуфинале ждет российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка US OPEN выиграл у Ботика ван де Зандшульпа (Голландия) - 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.
В женской части соревнований путевку в финал разыграют канадка Лейла Фернандес и Арина Соболенка из Беларуси. Лейла в четвертьфинале сенсационно переиграла пятую сеяную Элину Свитолину - 6:3, 3:6, 7:6. А белорусская теннисистка взяла верх над Барбарой Крейчековой - 6:1, 6:4.
Теперь болельщики тенниса с нетерпением ждут противостояния Эммы Радукану и олимпийской чемпионки Токио-2020 Белинды Бенчич.
Куандык Шынасилов
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