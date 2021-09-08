Полицейским, которые пытали педофила, вынесли приговор

Суд учел повышенную опасность подсудимых для общества, мнение потерпевшего и поведения полицейских после того, как они совершили преступление.

Четверым полицейским, которых обвиняли в пытках над подозреваемым в педофилии, вынесли приговор. Их осудили на сроки от 9 до 10 лет лишения свободы, передает zakon.kz.

30 октября 2019 года 44-летнего мужчину доставили в отдел полиции по подозрению в "насильственных действиях сексуального характера" над семилетней девочкой. После допроса он попал в больницу. Правоохранительным органам мужчина сказал, что в полиции его пытали. Впоследствии его приговорили к 19 годам лишения свободы.

Полицейских Махметова, Игенова, Куанышбекова и Исабекова обвинили в пытках, чтобы получить признание в совершении преступления.

Суд установил, что сотрудники действительно мучили человека, сообщает пресс-служба Балхашского горсуда. Чтобы получить признание они использовали дубинку, душили с помощью противогаза. Суд подчеркивает, что полицейские это делали с особой жестокостью и издевательством. В итоге у 44-летнего мужчины был сломан нос, ребра, лодыжка, разрыв сигмовидной кишки, а на теле было много синяков. Его экстренно прооперировали в Центральной больнице города Балхаш.

Прокурор просил Махметову назначить 10 лет, Игенову - 9 лет, Куанышбекову и Исабекову - по 8 лет лишения свободы.​ Адвокаты полицейских просили оправдать их за отсутствием состава преступления.

В Казахстане за пытки предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

У троих полицейских оказались смягчающие вину обстоятельства - наличие малолетних детей. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, суд признал:

- совершение преступления с особой жестокостью, издевательством, а также мучениями для потерпевшего;- совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую присягу.

Накануне, 7 сентября, суд признал полицейских виновными. Он учел характер и общественную опасность преступления, повышенную опасность подсудимых для общества, наличие отягчающих обстоятельств, мнение потерпевшего, который просил назначить строгое наказание, а также поведение подсудимых после преступления.

Махметова и Игенова приговорили к 10 годам, Куанышбекова и Исабекова - к 9 годам лишения свободы и лишили права занимать должности на государственной службе сроком на три года. Кроме того, суд лишил подсудимых специальных званий. Отбывать наказание сотрудники будут в колонии средней безопасности.

Суд объяснил, что Махметову и Игенову назначили более суровое наказание, потому что они активнее других участвовали в причинении физических страданий потерпевшему.

Приговор​ не​ вступил в законную силу.​

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