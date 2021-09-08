Курс доллара снова растет

Доллар поднялся на 0,70 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 426,23 тенге (+0,70 тенге), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,1-427,5 тенге, евро – 504,9-506,9 тенге, рос. рубль - 5,81-5,86 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут ходе торгов 8 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,22%, составив $68,50 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,04% — до $71,72 за баррель.

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