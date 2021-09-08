Подсолнечное масло подорожало сразу на 67% за год

В среднем по Казахстану литр подсолнечного масла продавался населению по 760 тенге.

В Казахстане цены на подсолнечное масло взлетели за год на 67%, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Energyprom.kz, удорожание в Казахстане цен на подсолнечное масло значительно превысило мировой рост цен.

По итогам августа 2021 года в магазинах и на базарах страны подсолнечное масло подорожало на 2,2% за месяц и сразу на 66,8% - за год. За одну лишь неделю, с 24-го по 31 августа, этот социально значимый продукт вырос в цене еще на 0,4%, - уточнили аналитики.

В среднем по Казахстану литр подсолнечного масла продавался населению по 760 тг. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны продукт обходился жителям Атырау (849 тг), Актау (827 тг) и Нур-Султана (820 тг), дешевле всего - жителям Петропавловска (649 тг), Семея (684 тг) и Усть-Каменогорска (690 тг).

В годовой динамике сразу на 84,7% подорожало масло в Западно-Казахстанской области, на 80,9% - в Акмолинской, на 78,8% - в Кызылординской. Наименьшее, хоть и значительное, удорожание зарегистрировано в столице - на 52,2%.

Стоит отметить, что за январь–июль 2021 года в РК произвели 278,5 тыс. тонн рафинированного и нерафинированного растительного масла - на 5,8% больше, чем годом ранее.

Наибольший объем выпуска в региональном разрезе пришелся на Восточно-Казахстанскую область: 126,5 тыс. тонн, плюс 16,5% за год. В тройку лидирующих регионов также попали Шымкент (50,7 тыс. тонн, плюс 76,9%) и Алматы (26,7 тыс. тонн, минус 32,5%).

Как отмечают эксперты, более трети всего производства пришлось на подсолнечное нерафинированное масло: 107,5 тыс. тонн - на 6,5% больше, чем годом ранее.

Также в стране нарастили, причем заметно, выпуск рафинированного подсолнечного масла: на 38,6%, до 88,1 тыс. тонн.

В минус ушло производство рапсового (на 64,3% до 15,8 тыс. тонн), соевого (на 18,6%, до 12,4 тыс. тонн), хлопкового (на 26,7%, до 7,8 тыс. тонн) и сафлорового (на 54,3%, до 866 тонн) масла, - говорится в исследовании.

По итогам первого полугодия 2021 года местные компании обеспечили спрос на растительное масло на 80,5%, против 75,6% годом ранее.

За полгода производство в стране выросло на 3,9%, до 241,1 тыс. тонн, а импорт ушел в минус сразу на 21,8%, до 58,5 тыс. тонн, - заключили аналитики.

Спрос непосредственно на подсолнечное масло местные компании обеспечили на 81,9%, против 75,2% годом ранее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!