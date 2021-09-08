Сотрудников детдома обвиняют в хищении 26 млн тенге

Денежные средства были выделены на закуп продуктов питания.

Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения 25,9 миллиона тенге из детского дома, передает zakon.kz.

Денежные средства были выделены на закуп продуктов питания для детей-сирот одного из детских домов столицы. По факту хищения бюджетных средств начато досудебное расследование.

Следствием установлено, что директор и главный бухгалтер данного учреждения без проведения процедур, предусмотренных правилами закупок, заключали договоры на поставку продуктов питания с аффилированным подконтрольным предприятием. При этом фактическим владельцем компании являлся бывший супруг главного бухгалтера. пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что по заключенным договорам в период 2019-2020 гг. должностными лицами через данную компанию из выделенных 130 млн тенге бюджетных средств похищены 25,9 миллиона, предназначенных на закуп продуктов питания для детей-сирот.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается. пресс-служба АФМ РК

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