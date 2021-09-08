В какие страны казахстанцы чаще всего переводят деньги

Наибольший объем отправленных из Казахстана средств был направлен в Узбекистан.

В 2021 году более 500 млрд тенге перевели казахстанцы в другие страны, сообщает zakon.kz.

Объем денежных переводов, отправленных физлицами через СДП (системы денежных переводов) за январь–июль 2021 года, составил 544 млрд тг — на 42,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем полученных через СДП средств составил всего 161,7 млрд тг.

Таким образом, объем отправленных населением за рубеж денег в 3,4 раза превышает объем средств, полученных из-за рубежа, - говорится в исследовании Ranking.kz.

Наибольший объем отправленных из Казахстана средств был направлен в Узбекистан (151,3 млрд тг), Турцию (108,6 млрд тг), Россию (108,3 млрд тг) и Кыргызстан (87,7 млрд тг).

Значительные объемы также пришлись на Китай (18,8 млрд тг) и Грузию (11,7 млрд тг).

Объемы полученных из-за рубежа средств выглядят скромнее по сравнению с отправленными.

Так, лидирует Россия (34 млрд тг), следом идут Узбекистан (25,8 млрд тг) и Южная Корея (24,4 млрд тг). Из Кыргызстана было получено 18,8 млрд тг, из Турции — лишь 6,6 млрд тенге, - заявили аналитики.

Значительные объемы также пришлись на США (18,1 млрд тг) и Германию (10,6 млрд тг).

На четыре лидирующие по отправленным денежным средствам страны — Узбекистан, Турцию, Россию и Кыргызстан — пришлось 83,8% от общего объема переводов за рубеж, в то время как объем полученных оттуда средств занял лишь чуть более половины.

Самая существенная разница пришлась на Турцию, куда было отправлено в 16,4 раза больше денег, чем получено оттуда.

Следом идет Узбекистан, куда отправили в 5,9 раза больше средств, чем получили. В случае с Кыргызстаном разница составила 4,7 раза.

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