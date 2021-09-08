Оставьте бизнесменов в покое - Перуашев обратился к правительству

Депутаты фракции "Ак жол" не согласны с предложением Министерства финансов об отмене трехлетнего моратория на проверки микро-и малого бизнеса.

Депутаты фракции "Ак жол" не согласны с предложением Министерства финансов об отмене трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса. Мажилисмены просят правительство поддержать предпринимателей, передает корреспондент zakon.kz.

По словам депутата Азата Перуашева, Минфин мотивировал такое предложение падением кассовой дисциплины и сокращением поступлений в налоговый бюджет.

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Такая позиция вызвала негодование предпринимателей. Общее впечатление, что чиновники живут в каком-то параллельном мире, где нет ни пандемии, ни ограничений, ни массовых разорений МСБ и нет различных экспериментов с отчетностью, от которых бизнес лихорадит с утра до вечера, - сказал председатель фракции, обращаясь к премьер-министру в своем депутатском запросе.

Он пояснил, что поступления налогов по сектору МСБ сократились прежде всего потому, что закрылось множество объектов МСБ. Причем, как из-за карантинных ограничений, двухлетнего простоя, отсутствия клиентов, так и из-за эксперимента Минфина с отчетностью в самый неподходящий момент.

Масса предпринимателей считает необходимым дать правовую оценку карантинным мерам. Запретить в период карантинных мер не только проведение проверок, но и введение новых обязательств для бизнеса, в том числе новых способов администрирования, таких как СНТ и маркировка. Никаких отмен моратория! - требуют предприниматели, - добавил мажилисмен.

Депутат подчеркнул, что парализованный карантинными ограничениями бизнес второй год загибается. Тысячи субъектов малого бизнеса полностью закрылись и разорились. А по данным Всемирного банка, число казахстанцев, проживающих за чертой бедности, за прошлый год увеличилось на 1,5 млн человек. Значительная часть из них, как полагает фракция, - это обанкротившиеся предприниматели и их бывшие сотрудники. Но Минфин предлагает добить и тех, кто выжил.

Из аргументаций Минфина видно, что чиновники рассматривают МСБ исключительно как дойную корову, но в действительности роль малого бизнеса не столько экономическая, сколько социальная. Малые предприниматели - это не олигархи, не коррупционеры, не они выводят миллиарды в офшоры. Их заслуга в том, что эти люди ничего не просят у государства. Они сами создают работу себе и дают работу другим. В масштабах страны речь идет о миллионах наших граждан, живущих собственным трудом. Им нужно сказать человеческое спасибо и оставить в покое, - заявил Перуашев.

В этой связи ДПК "Ак жол" просит правительство дезавуировать заявление Министерства финансов и поддержать предпринимателей. Также депутаты призвали министров беречь добросовестных предпринимателей, а с мошенниками и аферистами разбираться в персональном порядке.

2 сентября на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев предложил отменить трехлетний мораторий на проверки бизнеса. По его словам, предлагаемые меры позволят обеспечить увеличение доходов государственного бюджета.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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