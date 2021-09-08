Жара пойдет на спад в Казахстане

В Казахстане ожидается спад жары и понижение показателей пожароопасности.

Как рассказали синоптики, в Казахстане ожидаются спад жары и понижение показателей пожароопасности, передает zakon.kz.

В ближайшие дни на юго-западе и юге страны, где отмечается чрезвычайно высокая пожароопасность, ожидаются спад жары и понижение показателей пожароопасности.

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Учитывая консультативный долгосрочный прогноз погоды на сентябрь, в южной половине страны во второй и третьей декадах прогнозируется преимущественно сухая погода с количеством осадков меньше многолетних значений и с температурой воздуха выше климатической нормы на один градус. В связи с этим в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается высокий и чрезвычайно высокий класс пожароопасной обстановки, - сообщили в РГП "Казгидромет".

На остальной территории республики с частым выходом атлантических и северных циклонов прогнозируется неустойчивый характер погоды с дождями, порывистым ветром, с температурным фоном и осадками около климатической нормы.

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