Скончался известный тренер Вячеслав Шапран

Вячеслав Николаевич был талантливым наставником и выдающимся спортсменом

Казахстанский волейбольный мир понес утрату в лице талантливого тренера Вячеслава Шапрана, передает zakon.kz.

Вячеслав Николаевич был талантливым наставником и выдающимся спортсменом. Его значимый вклад в развитие отечественного волейбола, продвижение спортивных ценностей и преданное служение избранному ремеслу достойны самого глубокого уважения, сообщает volleyfederationkz.

В качестве игрока он выступал в алма-атинском "Буревестнике", в 1969 стал чемпионом СССР, а также серебряным призером в 1968 и 1970 гг. Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов по волейболу (1970, 1971).

По завершении карьеры игрока занялся тренерской деятельностью.

Под его руководством алматинский "Рахат" шесть раз становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны, чемпионом Азии среди клубных команд, четырехкратным обладателем Кубка Президента.

Женская сборная Казахстана, возглавляемая Шапраном, выходила в финальную часть чемпионатов мира, брала "серебро" азиатского первенства, а также была призером Кубка Азии.

Куандык Шынасилов

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