Собака нашла потерявшегося двухлетнего мальчика в столице 

В Нур-Султане служебная собака нашла потерявшегося 2-летнего мальчика.

В Нур-Султане служебная собака нашла потерявшегося двухлетнего мальчика, сообщает zakon.kz.

Возле детских аттракционов к сотруднику полиции с собакой подбежала молодая женщина и сообщила, что потеряла малолетнего сына. В течение 20 минут девушка пыталась самостоятельно найти ребенка, но поиски не дали результатов.

В руках у матери была игрушка ребенка, по запаху которой овчарке Феликсу удалось взять след. Уже через 10 минут собака нашла малыша, который находился на расстоянии 300 метров от места поиска, - сообщили в ДП города.

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