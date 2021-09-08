Алматинец заказал поджог авто за 400 тысяч тенге

Он взят под стражу.

Полиция Алматы раскрыла заказной поджог авто, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, преступление произошло в конце мая 2021 года.

Трое мужчин, используя легковоспламеняющуюся жидкость (подтверждено экспертизой), совершили умышленный поджог машины Kia, принадлежащей 33-летней гражданке. Подозреваемые признали факт поджога и сообщили, что выполняли заказ за вознаграждение в 400 тысяч тенге, - уточнили в пресс-службе.

Исполнители преступления взяты под стражу.

Заказчик водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы. 8 сентября следователем вынесено ходатайство перед судом о применении в отношении него меры пресечения в виде "содержания под стражей", - рассказали в полиции.

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