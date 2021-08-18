Фонд "Даму" организовал пресс-тур по предприятиям Мангистауской области

Всего в области за 1 полугодие 2021 года предприниматели по госпрограммам получили поддержку 763 проекта.

Представители СМИ побывали в пяти компаниях Мангистауской области, которые получили государственную поддержку по ряду программ.

Первым объектом посещения стала школа-гимназия "SMART ILIM", принадлежащая ТОО "Children Caspian". Компания благодаря господдержке по "ДКБ-2025" от Фонда "Даму" смогла построить трехэтажное здание и оборудование для школы, рассчитанной на 525 мест, выплачивая по займу лишь 6% годовых, вместо 13%. В рамках проекта было создано 15 рабочих мест.

Также в рамках пресс-тура представители изданий Актау смогли посетить строящийся машиностроительный завод, принадлежащий ТОО "OSS Kazakhstan", для которого в рамках господдержки была снижена ставка - до 6 % годовых, в рамках программы поддержки субъектов МСП "Даму Өндіріс", занятых в сфере обрабатывающей промышленности, было приобретено современное оборудование. Проект имеет также важный социальный эффект, так как в рамках его реализации и дальнейшей деятельности будет создано 200 рабочих мест.

Еще одним объектом по маршруту стал торговый центр "PORT Aktau". Проект по строительству торгового объекта - трехэтажного здания, общей площадью 4 614,3 кв. м был поддержан Фондом по программе "Дорожная карта бизнеса-2025". Благодаря господдержке ИП "Нурмугамбетов Д.Р.", которому принадлежит центр, оплачивает кредит с процентной ставкой в размере 6% годовых.

Журналисты также посетили цех по производству мебели, где смогли посмотреть, как работает оборудование, приобретенное в рамках госпрограммы. Ирина Беляева, директор ТОО "Идальго Актау" пояснила, что благодаря Фонду "Даму" компания смогла снизить ежемесячный платеж с помощью субсидии, полученной от государства по программе "Механизм приоритетного кредитования проектов". Компания, кроме производства, также занимается дистрибуцией мебели российских, украинских и белорусских производителей через сеть салонов "Престиж".

Последним объектом посещения стал гостиничный комплекс Holiday Inn Aktau Sea Side. ТОО "Торал Каспий" получило господдержку по инструменту субсидирования в рамках программы "Экономика простых вещей". Для реализации проекта предприниматель получил заем, под 15% годовых, из которых 9% годовых субсидируется Фондом "Даму", оставшиеся 6% оплачивает предприниматель. Благодаря новому отелю, увеличился поток туристов и рабочие места.

Всего в Мангистауской области за 1 полугодие 2021 года предприниматели по государственным программам получили поддержку 763 проекта в виде субсидирования части процентной ставки на общую сумму кредита 20,0 млрд тенге и тем самым значительно уменьшили ежемесячный платеж. Участники госпрограмм оплачивают банкам 6% годовых, а остальную часть восполняет Фонд. При этом гарантии Фонда "Даму" получили за этот же период текущего года 594 проекта на общую сумму кредита 8,6 млрд тенге, где сумма гарантий составила 5,1 млрд тенге. То есть, предприниматели, если им не доставало залогового обеспечения, вместо дополнительного имущества, предоставляли банкам гарантии от финансового институт развития.

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