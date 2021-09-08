Вымогатель угрожал алматинке слить в соцсети интимные фото и видео

40-летнего алматинца задержали за вымогательство 12 млн тенге.

В Алматы задержан 40-летний житель мкр. "Шанырак" за вымогательство 12 млн тенге, сообщает zakon.kz.

С заявлением в полицию обратилась 23-летняя гражданка Н., уточнив, что знакомый ее мамы путем шантажа вымогает у них 12 млн тенге, грозясь выложить в социальную сеть фото и видео интимного характера. пресс-служба Департамента полиции Алматы

По словам начальника Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбека Науатова, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 194 ч. 3 УК РК (вымогательство).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он признался, что в результате этих противоправных действий успел получить от знакомой часть затребованной суммы. Следствие продолжается, - уточнил он.

По данным криминальной полиции, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

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