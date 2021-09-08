Работа взрывника – тонкая работа: представители профессии о деле и призвании

Один из главных рисков, которому могут быть подвергнуты взрывники – обвал камней, удар электрическим током, взрыв газа и пыли.

Взрывные работы - неотъемлемая часть процесса добычи горных пород. Это важное и опасное дело доверяют не каждому. О том, каким требованиям должен соответствовать взрывник, и чем увлекательна эта профессия, рассказали ее представители – работники корпорации "Казахмыс".

"Взрывник, как сапер, ошибается один раз"

Берик Кенбейлов – взрывник с 25-летним стажем. Работает на Жыландинском руднике производственного объединения "Жезказганцветмет". Говорит, что первый взрыв, произведенный глубоко под землей, до сих пор перед его глазами. Это было на 57-й шахте Восточно-Жезказганского рудника.

Мне тогда был 21 год, нас направили бурить скважину для спуска, долбить лед. Помню, что при первом взрыве была такая мощная ударная волна, что с моей головы слетела каска. Я был очень потрясен, но в тот момент точно понял для себя, что хочу этим заниматься, - вспоминает специалист.

Строитель по образованию, Берик Кенбейлов пришел работать на шахту в 1996-м. В то время строительство в стране развивалось не на должном уровне, работу по специальности найти было не так просто, оттого выбор жезказганца пал на горнодобывающую отрасль.

Прежде, чем освоить профессию взрывника, успел поработать в проходке и на складе раздачи взрывчатых веществ.

После чего решил отучиться на взрывника – работа очень интересная, тонкая, ответственная. Мне нравится в ней то, что она, кроме прочего, требует глубокого умственного труда, ведь нам все время нужно что-то вычислять, подсчитывать, анализировать. Обучился на специальных курсах, сдал экзамены, получил заветную "Единую книжку взрывника", прошел стажировку, и приступил к своим обязанностям, - рассказывает мужчина.

"Единая книжка взрывника" - это главный документ для специалистов, ответственных за взрывные работы.

Наша основная функция – заряжать забой, производить взрывные работы, отбивать руду. Работа сопряжена с рисками, потому взрывники должны четко следовать своду правил, прописанных в книжке. Эти правила написаны кровью. Мы обязаны полностью владеть знаниями о порядке проведения буровзрывных работ, промышленной безопасности, уметь оценивать все риски, работать с документацией. Наше дело не терпит расхлябанности, - отмечает Берик Кенбейлов.

Опытный специалист говорит, что сегодня процесс взрывных работ стал более безопасным, чем когда он только начинал свой трудовой путь. Так, к примеру, раньше применялось огневое взрывание, электрическое, сейчас же, чтобы уменьшить риск несанкционированных взрывов проводится инициация взрыва с помощью трубок, в которых электрический ток не проходит.

Для взрывов мы используем специальную взрывчатку для горных работ. К примеру, сыпучую смесь гранулированной аммиачной селитры и гексогена, которую задуваем пневматическим методом, ставим патроны, и инициируем взрыв в капсюль-детонаторе, - разъясняет он.

Конечно, более, чем за четверть века, он не единожды сталкивался с опасными ситуациями. Но никакие риски от профессии его не оттолкнули. Здесь и увлеченность своей работой, и необходимость обеспечивать семью. А труд взрывников в корпорации "Казахмыс" оплачивается достойно.

Это жизнь, за мной моя семья, от меня зависит достаток в доме, благополучие детей, вклад в их будущее. Все, кто работает на шахте – настоящие мужчины, добытчики, для которых семья – главная мотивация. Каждый раз, спускаясь глубоко под землю, мы думаем только о наших родных, - делится Берик Кенбейлов.

"Взрывником может стать только человек с устойчивой психикой"

Оказывается, прежде, чем работника примут на должность взрывника, ему предстоит пройти проверку в правоохранительных органах. Недопустимо, чтобы специалист имел судимость. Кроме этого, взрывники ежегодно предоставляют справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, а также от участкового полицейского.

У профессионального взрывника должно быть крепкое физическое здоровье и устойчивая психика. Потому что в нештатных ситуациях нам нужно принимать решения в спокойном состоянии, нервы должны быть в порядке – слишком эмоциональный человек может запаниковать, повести себя неадекватно. А при работе с взрывчатыми материалами, такое просто недопустимо, - подчеркивает взрывник Южно-Жезказганского рудника Елдос Бирмаганбетов.

По его словам, каждому спуску в шахту, а мужчина производит взрывные работы на глубине до 500 метров, предшествует алкотест – специалистов, чья работа связана с повышенной опасностью, проверяют на наличие алкоголя в крови. Ну и конечно, заступая на смену, они проходят полный инструктаж по технике безопасности.

Один из главных рисков, которому могут быть подвергнуты взрывники – обвал камней, удар электрическим током, взрыв газа и пыли. Так как мы работаем со взрывчаткой, работа требует аккуратности и строгой дисциплины. В нашем деле нельзя действовать в спешке, нельзя, чтобы что-то отвлекало, - отмечает Елдос Бирмаганбетов.

Он работает взрывником с 2014 года. Но несмотря на то, что в профессии не первый год, постоянно досконально готовится к каждой смене, освежая в памяти все, даже самые элементарные правила.

Не помню, чтобы я испугался взрыва в свой первый раз, к тому же, рядом был наставник, который все объяснял, направлял. К тому же, если выполнять все, следуя правилам, то бояться нечего, - считает специалист.

Он окончил Жезказганский университет им.Байконурова по специальности "Шахтное и подземное строительство". Для него работа под землей – дело привычное в любых условиях, при любой температуре. Хотя, без переживаний родных конечно не обходится. Елдос Бирмаганбетов – многодетный отец, вместе с супругой воспитывает семерых детей.

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