Казахстанцам очень повезло с президентом - Лукашенко

Президент Беларуси провел встречу с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым обсудил перспективы развития сотрудничества между странами по линии спецслужб, сообщает zakon.kz.

Все, о чем вы договоритесь с нашим председателем (главой Комитета государственной безопасности Беларуси. - Прим. ред.), мы будем свято исполнять. Мы будем вместе работать там, где это выгодно и нужно для нас и Казахстана. Хотелось, чтобы по линии спецслужб, как это бывает во всех странах, у нас установился дополнительный канал связи, по которому мы будем обсуждать и принимать решения по чувствительным вопросам, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Также белорусский лидер сообщил, что на саммите ОДКБ в Душанбе намерен встретиться с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и обсудить развитие сотрудничества между странами.

Вам очень повезло с президентом. Учиться у вас надо этой дружной работе во имя народа, во имя государства. Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что Беларусь не осталась и не останется в стороне от афганского вопроса.

К месту сегодняшняя наша встреча. Я все собираю информацию: у меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся. Александр Лукашенко

Вместе с тем он подчеркнул, что по афганскому вопросу белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ.

Вам вместе с Россией виднее, что там происходит. Вы, будем говорить откровенно, более подвержены тем событиям, которые происходят на Ближнем Востоке, в Центральной, Южной Азии. Афганистан ни одна беда не обойдет, потому что гигантская страна, притязания и взгляды туда обращены серьезные. Мы это видим по Беларуси: нам иногда непросто в центре Европы. Поэтому очень важно, что мы встречаемся. Александр Лукашенко

В свою очередь глава КНБ РК рассказал, что перед поездкой в Беларусь был на приеме у Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Они просили передать вам большой привет. Нурсултан Абишевич сказал: "Моему старому другу большой привет передавай". Касым-Жомарт Кемелевич тоже поручения дал, которые я хотел бы с вами обсудить в преддверии вашей встречи, которая будет в Душанбе 16 сентября по линии ОДКБ, по взаимодействию. (...) Я думаю, нам есть много чего обсудить, поскольку мы дружественные страны, у нас цели и задачи единые, мы должны друг другу помогать. Карим Масимов

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