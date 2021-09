Выявлена связь между диабетом и тяжелым течением COVID-19

Ученые нашли фермент, содержание которого влияет на тяжесть COVID-19 у диабетиков.

Американские ученые нашли фермент, содержание которого влияет на тяжесть COVID-19 у диабетиков, передает zakon.kz.

Исследователи из США доказали, что повышенный риск тяжелого протекания коронавирусной инфекции у людей с диабетом второго типа связан с пониженным содержанием у них фермента SETDB2. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Lenta.ru.

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что в макрофагах зараженных коронавирусом мышей уровень SETDB2 понижался, что вело к цитокиновому шторму – масштабному выбросу этих сигнальных веществ в кровь, приводящему к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Такой же эффект исследователи наблюдали и в макрофагах в крови диабетиков с тяжелым протеканием коронавируса, – объясняется в исследовании.

Кроме того, у инфицированных был понижен уровень интерферона, участвующего в борьбе с вирусами цитокина. Ранее было показано, что это вещество повышает уровень SETDB2 при заживлении ран. Также, специалистам удалось выявить сигнальный путь JAK1/STAT3, регулирующий уровень фермента в макрофагах в ходе протекания инфекции.

Введение интерферона-бета мышам повысило уровень фермента в их крови и понизило уровень воспалительных цитокинов – в частности, IL-1B, TNFalpha и IL-6, содержание которых при коронавирусе повышается. Исследователи надеются, что их открытие поможет в клинических испытаниях интерферона как средства борьбы с коронавирусной инфекцией, – указано в статье.

