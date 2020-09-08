Модернизация НПЗ РК: ожидания, итоги и реальность

Капитальный ремонт НПЗ осуществляется в весенне-осенний период.

В последние годы в СМИ возникает очень много вопросов, касающихся проведенной модернизации НПЗ Казахстана. Об этом сообщил эксперт по рынку нефти и газа Ерлан Жаукин.

Простой обыватель возмущен ежегодными остановками на ремонт, у чиновников возникают вопросы, касающиеся насыщения внутреннего рынка.

Давайте посмотрим, что сделано.

В период с 2011 по 2018 годы все казахстанские НПЗ – "осовременились".

Основными целями модернизации стояли задачи:

1. Обеспечение энергетической безопасности страны в части полного удовлетворения внутренней потребности в основных видах нефтепродуктов;

2. Переход на производство нефтепродуктов, соответствующих экологическому классу К-4/5;

3. Снижение вредного воздействия предприятий нефтепереработки на окружающую среду и население.

Это, так скажем, политические и экологические аспекты модернизации, достижение которых видно и ощутимо на казахстанском топливном рынке.

Суммарный годовой объем переработки нефти на НПЗ РК увеличен до 17,5 млн. тонн в год – прирост 20% к домодернизационному периоду. На сегодня можно утверждать, что потребности внутреннего рынка страны в бензине, дизельном топливе, авиакеросине удовлетворены на 95-100%.

Помимо этого, реализован проект перехода НПЗ на увеличенный межремонтный цикл, что позволит увеличить межремонтный пробег НПЗ с одного года до трех. На сегодня завершаются мероприятия по утверждению необходимой документации, которая в дальнейшем позволит перейти на увеличенный срок работы предприятий без проведения ежегодного планового капитального ремонта.

Что такое капитальный ремонт и что такое текущий ремонт?

Капитальный ремонт НПЗ осуществляется в весенне-осенний период. Сроки капитального ремонта занимают до 45 дней в ходе которого осуществляется ремонт или замена всех узлов и агрегатов технологического оборудования завода. В период капитального ремонта НПЗ осуществляется полная остановка работы завода. Именно этот вид плановых работ на НПЗ переводится с ежегодного цикла на трехгодичный.

В рамках реализации проекта увеличения межремонтного цикла в период с 2018 по 2021гг. Шымкентский НПЗ отработал без проведения капитального ремонта.

Текущий ремонт технологического оборудования НПЗ осуществляется ежегодно. Сроки такого ремонта занимают 18-20 дней. В ходе текущего ремонта осуществляется диагностика и ремонт оборудования, работающего под давлением – в основном это насосы, трубопроводы.

Говоря простым языком – каждые 10 000 км автолюбитель едет на сервис, чтобы заменить в своем автомобиле расходные материалы (масла, фильтра), продиагностировать работу узлов и агрегатов своего автомобиля. Аналогичные процедуры ежегодно производятся и на технологическом оборудовании отечественных НПЗ в рамках текущих ремонтных работ.

Наиболее глубокую модернизацию претерпел Атырауский НПЗ, самый старый из 3-х существующих НПЗ в стране. Учитывая, что практически полностью изменена технология переработки нефти и введены в эксплуатацию абсолютно новые производственные и технологические установки, то можно утверждать, что на базе старого Атырауского НПЗ построен новый завод с увеличением мощности переработки и началом производства совершенно новой линейки нефтепродуктов, отвечающей тенденциям современного рынка, как в вопросах качества, так и в вопросах востребованности.

В рамках реализации проекта строительства комплекса производства ароматики (нефтехимия), вокруг АНПЗ уже реализуется ряд проектов нефтехимических производств. Реализация данных проектов в ближайшие годы обеспечит дальнейшую переработку нефтехимического сырья, производимого АНПЗ, а также обеспечит создание новых рабочих мест в регионе.

Эффектом модернизации НПЗ РК стало увеличение как объемов переработки нефти, так и увеличение глубины переработки нефти и объемов производства светлых сортов нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное и авиационное топливо, имеющих более высокие экологические стандарты качества.

С экономической точки зрения увеличение объемов переработки, увеличение глубины переработки нефти – это увеличение доходности отрасли переработки нефти. Увеличение производства светлых сортов нефтепродуктов – это исключение зависимости внутреннего рынка от импорта из России, а также возможность получения нефтепродуктов, имеющих более высокую добавленную стоимость и востребованность на рынке.

Если в домодернизационный период потребности топливного рынка Казахстана удовлетворялись за счет импортных поставок из России. Зависимость казахстанского рынка от импорта составляла около 30%, а по отдельным позициям – до 40%, то итогом модернизации стало 100%-ное исключение от импорта бензина. Сохраняется незначительная потребность в импорте дизельного топлива и авиакеросина (около 5% от годового потребления рынка РК).

Потребности внутреннего рынка РК в бензинах полностью покрываются его внутренним производством.

Сохраняется незначительная зависимость от импорта дизельного топлива, но в основном это касается дизельного топлива зимних сортов с низкой температурой застывания.

По авиатопливу объемы внутреннего производства практически полностью покрывают потребности внутреннего рынка.

На сегодня рынок видит результаты проведенной модернизации казахстанских НПЗ. Одним из результатов модернизации является и крайне низкий уровень цен на казахстанском топливном рынке.

Но! Как результат модернизации НПЗ и увеличение объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью, казахстанский рынок должен был обеспечить равнодоходность поставок нефти на внутренний рынок (переработка) и на экспорт. Нефтедобывающий сектор экономики РК ожидал прекращения субсидирования поставок нефти на внутренний рынок.

В домодернизационный период ключевым продуктом производства НПЗ РК был мазут – продукт первичной переработки нефти. Мазут и другие продукты первичной переработки, как правило – самые дешевые продукты, получаемые из нефти и основным направлением его реализации был экспорт за пределы РК. Поставки нефти на внутренний рынок осуществлялись со скидкой 45-50$/тн, что обеспечивало низкий уровень себестоимости бензинов и дизельного топлива, поставляемых на внутренний рынок РК.

В результате рынок имеет:

1. Объемы поставок нефти на внутренний рынок увеличены с 14,2 млн. тонн до 17,5 млн. тонн в год;

2. Стоимость услуг переработки нефти на НПЗ РК увеличена для погашения привлеченных в модернизацию займов;

3. Внутренний рынок РК на 95-100% обеспечен светлыми сортами нефтепродуктов;

4. Удерживание цен на бензин и дизельное топливо на низком уровне не обеспечивает экономику переработки. Полученные продукты «с высокой добавленной стоимостью» реализуются на внутреннем рынке страны по ценам, ниже или на одном уровне с мазутом, ранее вывозимым на экспорт;

5. В результате политики сдерживания цен на нефтепродукты размер дотирования цен на нефть при ее поставках на внутренний рынок вырос с 45-50$/тн до 110-130$/тн.

Мы можем констатировать, что нефтяная отрасль страны справилась с поставленными перед ней политическими и экологическими задачами:

- внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом;

- качество выпускаемой продукции существенно улучшено;

- экологические требования к предприятиям выполнены.

Но!!! На заре модернизации казахстанская нефтянка ожидала исключение механизма дотирования поставок нефти на внутренний рынок. То есть прогнозировалось, что скидка на нефть в размере 45-50$/тн уйдет в небытие, а в годовом исчислении эта сумма составляла около 640 млн. долларов США. В реальности на сегодня мы можем видеть, что размер дотирования внутреннего рынка вырос до 1,9 млрд. долларов США в год.

И причина здесь только одна – стремление государства удержать топливный рынок страны в коридоре «низких цен».

Мы часто говорим, что Казахстан входит в топ-10 стран с низкими розничными ценами на ГСМ. И на сегодня мы можем утверждать, что разрыв розничных цен в Казахстане со странами остального мира только увеличивается. Если еще 5-6 лет назад наши цены были сопоставимы с российскими ценами, учитывая при этом разницу в казахстанском и российском налогообложении рынка ГСМ, то на сегодня при всех прочих равных условиях – разрыв в ценах вырос уже до 45-50%.

И если закрыть глаза на вопросы стратегической и экономической безопасности страны, то напрашивается вопрос, а нужна ли была нефтяникам такая модернизация?

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